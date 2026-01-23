Crespi d’Adda Il sito industriale abitato più visitato d’Italia

Crespi d’Adda, sito industriale abitato inserito nel Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 1995, rappresenta un esempio unico di città operaia ben conservata in Italia. Originariamente progettata come comunità autarchica, questa zona testimonia il legame tra lavoro, vita e architettura industriale. La sua storia e il suo valore culturale continuano ad attrarre studiosi e visitatori interessati a un patrimonio che riflette l’evoluzione sociale e industriale del Paese.

di Egidio Scala Il 5 dicembre 1995, grazie alla epica iniziativa di alcuni giovani studenti universitari di Capriate San Gervasio (Bg) determinati a tutelarla da possibili speculatori che stavano per affacciarsi all'orizzonte, Crespi d'Adda, veniva inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Unesco, un riconoscimento internazionale che ne consacrava il valore storico, architettonico e sociale. "Un esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, che vide la luce in Europa e nell'America del Nord tra il diciannovesimo ed il ventesimo secolo, espressione della filosofia predominante tra gli industriali illuminati nei riguardi dei loro operai".

