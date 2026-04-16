Il silenzio della stampa è un mistero | i segreti del meeting Bilderberg 2026 con i vertici di Poste governo ed esperti Ia

Il meeting Bilderberg 2026 ha riunito rappresentanti di Poste, membri del governo e vari esperti, senza rendere pubblici i contenuti discussi. Secondo quanto riferito, non esiste un’agenda dettagliata, né vengono proposte risoluzioni o organizzate votazioni. Inoltre, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali al termine dell’evento. Il silenzio sulla discussione ha suscitato molta attenzione, alimentando il mistero attorno a questa riunione riservata.

“Non esiste un’agenda dettagliata, non vengono proposte risoluzioni, non si vota e non vengono rilasciate dichiarazioni programmatiche”. In poche parole, tranne i partecipanti, nessuno è a conoscenza di ciò che accade durante i meeting del gruppo Bildeberg. Così è stato anche per la 72esima riunione annuale, tenutasi dal 9 al 12 aprile a Washington, negli Stati Uniti. – Notizie.com Da sempre il Bilderberg è forse il gruppo più chiacchierato e misterioso della geopolitica mondiale. Non si tratta di un’organizzazione ufficiale con poteri legali, bensì di una conferenza annuale privata che riunisce un centinaio tra le persone tra le più influenti al mondo: leader politici, ceo di multinazionali, accademici.🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - “Il silenzio della stampa è un mistero”: i segreti del meeting Bilderberg 2026 con i vertici di Poste, governo ed esperti Ia Notizie correlate Quella Notte su Netflix: recensione della serie spagnola, tra mistero, segreti ed eccessiTre sorelle, un omicidio e un processo (15 anni dopo): ci sono gli ingredienti per intrattenere in questa nuova serie spagnola di Netflix ma il... Pascoli rivelato: il mistero della sua grafia con esperti forensiSabato 18 aprile, alle ore 15:00, la Casa Museo Giovanni Pascoli situata a Castelvecchio ospiterà un laboratorio esclusivo dedicato all’analisi della...