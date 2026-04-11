Sabato 18 aprile, alle 15:00, la Casa Museo Giovanni Pascoli a Castelvecchio organizza un laboratorio dedicato all’analisi della sua grafia. L’evento coinvolge esperti forensi che studieranno i tratti della scrittura del poeta, offrendo un’occasione per approfondire i dettagli della sua grafia. La giornata si rivolge a persone interessate a scoprire aspetti nascosti attraverso l’esame di documenti e manoscritti storici.

Sabato 18 aprile, alle ore 15:00, la Casa Museo Giovanni Pascoli situata a Castelvecchio ospiterà un laboratorio esclusivo dedicato all’analisi della grafia del celebre poeta. L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio programma Opus Mirabilis, vedrà il coinvolgimento diretto di Giampiero Tovani e Anna Baraldi, professionisti operanti presso il tribunale di Lucca con specializzazione in grafologia forense, relazionale e nella pedagogia del gesto grafico. I posti disponibili sono limitati e l’accesso sarà regolato fino al raggiungimento del massimo numero di partecipanti consentito. L’intreccio tra perizia forense e patrimonio letterario locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pascoli rivelato: il mistero della sua grafia con esperti forensi

“Kurt Cobain è stato assassinato”: un gruppo di esperti forensi rilegge l’autopsia ed esclude il suicidioA oltre 30 anni dalla morte emerge una clamorosa ricostruzione della morte di Kurt Cobain, finora etichettata come suicidio.

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