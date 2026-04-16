È stato annunciato il cast ufficiale della nuova produzione ispirata a Il Signore degli Anelli. Tra i nomi confermati, figura l’attore scelto per interpretare il personaggio di Frodo. La Warner Bros. ha comunicato i dettagli del progetto, che promette di riproporre la storia ambientata nella Terra di Mezzo. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i fan, in attesa di ulteriori dettagli sulla realizzazione.

La Terra di Mezzo torna sul grande schermo con un progetto ambizioso e ricco di volti noti. Come riportato da Deadline, Warner Bros. ha annunciato ufficialmente il cast del nuovo capitolo della saga live-action de Il Signore degli Anelli ispirata alle opere di J.R.R. Tolkien, il cui titolo originale sarà The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Ecco le novità. Tra le novità del nuovo Il Signore degli Anelli, spicca Jamie Dornan (Belfast, Assassinio a Venezia, Heart of Stone), che interpreterà Grampasso, alias del celebre Aragorn, ruolo reso iconico in passato da Viggo Mortensen. Al suo fianco, Leo Woodall (One Day, Bridget Jones – Un amore di ragazzo) vestirà i panni di Halvard, personaggio inedito per il grande schermo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il Signore degli Anelli: rivelato il cast ufficiale. Ecco chi sarà Frodo

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