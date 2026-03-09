Elijah Wood | Nessuno sarà Frodo finché sarò vivo parla la star de Il Signore degli Anelli

L’attore protagonista de Il Signore degli Anelli ha dichiarato che nessuno interpreterà il ruolo di Frodo se sarà ancora vivo. Le sue parole arrivano dopo che sono circolate voci secondo cui un altro attore potrebbe prendere il suo posto. La sua presa di posizione è chiara e immediata, senza lasciare spazio a dubbi sulla sua volontà di continuare a interpretare il personaggio.

I commenti dell'attore arrivano all'indomani delle voci che vorrebbero che qualcun altro oltre a lui si calerà nei panni dell'amatissimo personaggio della saga nel prossimo film del franchise Manca ancora parecchio all'uscita nelle sale di The Hunt for Gollum, ma Elijah Wood, interprete di Frodo nella saga cinematografica de Il Signore degli Anelli, ha rassicurato tutti sul fatto che continuerà a interpretare il personaggio, anche se non si è trattato proprio di una conferma ufficiale della sua presenza. Elijah Wood sarà ancora Frodo nel nuovo film? "Non è stato annunciato ufficialmente, ma durante una convention lo scorso agosto, Ian ha in qualche modo lasciato trapelare la notizia.