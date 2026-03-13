Rose Villain diventerà mamma | Chi è Andrea Ferrara il marito della cantante che sta facendo impazzire di gioia il web

Rose Villain, cantante italiana, annuncia di aspettare un bambino e il suo entusiasmo è evidente sui social. La cantante, nota per le sue collaborazioni musicali, ha condiviso la notizia della gravidanza, mentre il marito, Andrea Ferrara, figura meno nota, ha accompagnato il post con un messaggio di felicità. La comunicazione ha generato reazioni positive tra i follower, che seguono da tempo la coppia.

Dietro ogni grande artista c’è spesso una figura che lavora nell’ombra, costruendo il suono che poi diventa successo. Nel caso di Rose Villain, quella figura ha un nome preciso: Andrea Ferrara, produttore musicale conosciuto nel settore con lo pseudonimo di Sixpm. Nato a Napoli, Ferrara è uno dei nomi più riconoscibili della produzione urban-pop italiana degli ultimi anni, oltre a essere marito della cantante e futuro padre del loro bambino. La sua discografia parla da sola: ha lavorato con Club Dogo, Salmo, Marracash, Guè, Luchè, Tony Effe, Ernia, Jovanotti ed Elisa. Un ventaglio di collaborazioni che attraversa generazioni e generi, dal rap più crudo al pop d’autore, testimoniando una versatilità rara nel panorama italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

