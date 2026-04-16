Il Sannio protagonista a Parigi | l’oboista Salvatore Ruggiero vince il Premier Prix al Concorso Léopold Bellan

Il Sannio è in evidenza a Parigi grazie alla vittoria di Salvatore Ruggiero, un giovane oboista originario di Airola, che ha conquistato il Premier Prix al Concorso “Léopold Bellan”. La sua partecipazione al concorso ha attirato l’attenzione della critica internazionale. Dopo aver vinto il premio, il musicista si esibirà al Gala della Schola Cantorum, un evento di grande rilievo nel panorama musicale.

Fondata nel 1926, la competizione “Léopold Bellan” festeggia quest’anno un secolo di storia e ha visto passare tra le sue fila artisti diventati leggende della musica internazionale, come Olivier Messiaen e Maurice André. Per un giovane musicista ottenere il massimo riconoscimento in questo tipo di manifestazione rappresenta un rito di passaggio e uno strumento strategico per la propria carriera. Il titolo di “Vincitore del Bellan” facilita infatti l’ammissione ai grandi conservatori europei come il CNSMDP di Parigi o la Royal Academy di Londra. Trionfare nell’edizione del centenario conferisce al premio dell’oboista Salvatore Ruggiero un valore storico e artistico ancora più significativo, confermandolo come una delle promesse più brillanti del panorama musicale internazionale.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Il Sannio protagonista a Parigi: l’oboista Salvatore Ruggiero vince il Premier Prix al Concorso “Léopold Bellan” Notizie correlate Viola Stauffer protagonista al concorso di liuteria di ParigiCremona, 22 gennaio 2026 – La Viola Stauffer, costruita da Girolamo Amati nel 1615 ed esposta al Museo del Violino di Cremona, è stata protagonista,... Giorgio Tallarita: da Misiliscemi a Parigi, primo al PrixGiorgio Tallarita, giovane ballerino originario di Misiliscemi, ha conquistato il primo posto al concorso internazionale Prix Arabesque tenutosi a...