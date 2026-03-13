Giorgio Tallarita | da Misiliscemi a Parigi primo al Prix

Giorgio Tallarita, un giovane ballerino proveniente da Misiliscemi, ha vinto il primo premio al Prix Arabesque, un concorso internazionale che si è svolto a Parigi dal 27 febbraio al 1° marzo 2026. La competizione ha visto partecipanti da diversi paesi e Tallarita si è imposto tra i concorrenti in questa importante manifestazione di danza.

Giorgio Tallarita, giovane ballerino originario di Misiliscemi, ha conquistato il primo posto al concorso internazionale Prix Arabesque tenutosi a Parigi tra il 27 febbraio e il 1° marzo 2026. Il successo ottenuto include un premio speciale che garantisce la partecipazione a una nuova competizione in Francia. Attualmente il talento risiede e studia a Bruxelles presso la BIB Ballet International sotto la guida del maestro Anderson Santana. La vittoria non è solo un trionfo personale ma rappresenta un segnale potente per l’intero territorio trapanese, dimostrando come le radici locali possano proiettarsi sulla scena mondiale. L’amministrazione comunale di Misiliscemi, guidata dal sindaco Salvatore Tallarita, ha espresso ufficialmente le congratulazioni per questo traguardo che onora la comunità intera. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giorgio Tallarita: da Misiliscemi a Parigi, primo al Prix Articoli correlati Leggi anche: Scherma, splendido secondo posto di Mancarelli al Grand Prix di Doha. Primo podio per lo spadista Alessia Iezzi di Manoppello conquista il primo posto al Campionato di Tiro a Segno “Hh the Amir Grand Prix” in Qatar [FOTO]Alessia Iezzi trionfa in Qatar dove ha conquistato il primo posto al campionato di tiro a segno “Hh the Amir Grand Prix” in Qatar.