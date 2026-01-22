Viola Stauffer protagonista al concorso di liuteria di Parigi

La Viola Stauffer, creata da Girolamo Amati nel 1615 e conservata al Museo del Violino di Cremona, è stata recentemente al centro del terzo concorso internazionale di liuteria organizzato dalla Philharmonie de Paris e Talents&Violon’celles. Dal 14 al 18 gennaio 2026, l’evento ha riunito esperti e appassionati del settore, offrendo un’opportunità di confronto e valorizzazione delle eccellenze nel campo della liuteria.

Cremona, 22 gennaio 2026 – La Viola Stauffer, costruita da Girolamo Amati nel 1615 ed esposta al Museo del Violino di Cremona, è stata protagonista, dal 14 al 18 gennaio scorsi, del terzo concorso internazionale di liuteria organizzato dalla Philharmonie de Paris in collaborazione con la fondazione francese Talents&Violon'celles. Poiché questa edizione della competizione è stata dedicata esclusivamente alla viola, la Stauffer è stata scelta come modello di riferimento  per la sezione "Talents de demain" (Talenti di domani). Giovani concorrenti provenienti da sette scuole di altrettanti Paesi europei e una dal Messico, hanno sottoposto a una giuria internazionale di tre musicisti e tre liutai le proprie interpretazioni del capolavoro.

