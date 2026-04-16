Il romanzo nero del centrodestra cividalese | i tradimenti le accuse la coalizione sbriciolata e chi sorride sornione

Negli ultimi giorni, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, si è registrato un acceso confronto tra i rappresentanti del centrodestra a Cividale. La discussione ha evidenziato tensioni interne, con accuse reciproche e segni di frattura nella coalizione. Le tensioni tra le forze politiche sono state visibili e hanno contribuito a un clima di scontro che si trascina da tempo, coinvolgendo diversi membri e portando a un progressivo smantellamento dell’alleanza.

L’ultimo, durissimo scontro di quella che è ormai diventata una saga tutta interna al centro destra di Cividale, si è consumato negli ultimi giorni nel corso della seduta dell’ultimo consiglio comunale. La durata dello stesso – circa 11 ore – è la prova che ormai ogni delibera, ogni provvedimento.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Centrodestra, Rubano (FI) detta le regole: “Alleanze future solo con chi rispetta la coalizione”“Se le scelte elettorali compiute in occasione delle prossime elezioni provinciali di Benevento del 28 febbraio favoriranno il centrodestra,... Chi è l’ex moglie di Alex Belli, prima di Delia, tra accuse, tradimenti e menzogneNel 2013 Alex Belli si è sposato con la prima e ormai ex moglie Katarina Raniakova, modella slovacca, con cui ha divorziato nel 2017. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Girasole Nero - Casale Monferrato; Cime tempestose non è un libro romantico. È un horror; Woody Neri è Mephisto: il fascino oscuro del compromesso; Giallo e Nero di Puglia: Giuliano Pasini presenta il suo nuovo romanzo. Il romanzo nero del centrodestra cividalese: i tradimenti, le accuse, la coalizione sbriciolata (e chi sorride sornione)Pugnalata alle spalle. Così si sente la sindaca uscente Daniela Bernardi. Nel mirino Novelli, regista della svolta su Vuga. Vi raccontiamo tutti i risvolti della telenovela elettorale che sta intere ... udinetoday.it Il romanzo ‘Nero’ dell'autore cortonese Luca Giommoni vince il Premio Mondofuturo a TriesteArezzo, 5 novembre 2025 – Il romanzo ‘Nero’ dell'autore cortonese Luca Giommoni vince il Premio Mondofuturo del Trieste S+F Festival Nero. Il complotto dei complotti di Luca Giommoni si è aggiudicato ... lanazione.it CINEMA: LA RECENSIONE. Eleganza in bianco e nero per restituire visivamente la dimensione metafisica di un romanzo epocale e del suo protagonista. - facebook.com facebook