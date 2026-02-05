Centrodestra Rubano FI detta le regole | Alleanze future solo con chi rispetta la coalizione

Il centrodestra a Rubano, in provincia di Benevento, mette in chiaro le sue regole per le future alleanze. Il sindaco ha detto che valuterà i collaboratori in base alle scelte fatte per le prossime elezioni provinciali del 28 febbraio. Se le decisioni saranno a favore del centrodestra, riceveranno il suo appoggio. Altrimenti, resterà distante, senza compromessi. La posizione è netta: solo chi rispetta la coalizione può contare sul suo sostegno.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Se le scelte elettorali compiute in occasione delle prossime elezioni provinciali di Benevento del 28 febbraio favoriranno il centrodestra, rivolgerò i miei apprezzamenti a chi le ha ideate. Se, al contrario, dovessero produrre un danno alla coalizione, arrivando persino a favorire gli avversari, lo dico sin d'ora con estrema chiarezza: Forza Italia porrà un veto irrevocabile su qualunque futura alleanza locale. Le coalizioni si vivono con serietà, coerenza e senso di responsabilità". – Lo ha dichiarato il segretario provinciale di Forza Italia Benevento, on. Francesco Maria Rubano, nel corso della riunione di partito convocata ieri in vista delle elezioni provinciali.

