La famiglia nel bosco ha deciso di denunciare l’assistente sociale che si occupa dei loro tre figli. Oggi i genitori saranno sottoposti a una perizia psichiatrica, mentre i legali hanno già presentato un’istanza per revocare il ruolo dell’assistente sociale. La situazione si fa sempre più tesa e i dettagli emergono mano a mano.

Un nuovo episodio nel caso della famiglia del bosco. È l’azione dei legali della coppia anglo-australiana, che hanno inviato un’istanza di revoca dell’assistente sociale che segue i tre minori figli da più di un anno. I legali Marco Femminella e Danila Solinas, in particolare, provano a demolire punto su punto le affermazioni dell’assistente sociale Veruska D’Angelo, accusata di essere il «censore» che «si scaglia contro metodi educativi ritenuti diversi e per ciò sbagliati». Un approccio «ostile» e «manchevole» corroborato da «affermazioni di una gravità irrimediabile» che «hanno compromesso il sereno accertamento degli accadimenti». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale. E oggi saranno sottoposti a perizia psichiatrica

Alla vigilia delle perizie psichiatriche, Nathan e Catherine Trevallion si trovano sotto pressione.

I genitori di Nathan e Catherine Trevallion hanno denunciato l’assistente sociale, accusandola di aver cambiato atteggiamento dopo il trasferimento dei figli.

