Roma da giudici ok a perizia psichiatrica Kaufmann su capacità di stare in giudizio

I giudici della Prima Corte di Assise hanno approvato la richiesta di una perizia psichiatrica su Kaufmann, che riguarda la valutazione della sua capacità di partecipare al processo. La decisione è stata presa dopo aver sciolto la riserva e si inserisce in un procedimento in corso. La perizia dovrà chiarire lo stato mentale dell’imputato al momento dei fatti contestati.

(Adnkronos) – I giudici della Prima Corte di Assise, sciogliendo la riserva, hanno accolto la richiesta di perizia psichiatrica per accertare la capacità di stare nel processo di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili. Alla luce degli elementi raccolti i pm di piazzale Clodio, nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, contestano all'americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all'occultamento di cadavere.