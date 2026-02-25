La cultura del dono al centro di uno spettacolo teatrale per gli studenti brindisini

BRINDISI - Uno spettacolo dedicato ai ragazzi che frequentano gli istituti superiori di Brindisi è andato in scena nella mattinata di oggi al teatro don Bosco, in via Appia, per promuovere la cultura della donazione. La pièce è tratta da un testo originale di Giovanni Gentile, con regia di Danilo Giuva e aiuto regia di Elina Semeraro. In scena, Marco Tagliente ha interpretato Giovanni, Mariantonietta Di Marco ha impersonato Camilla, Lilly Carbotti ha dato volto e voce a Flavia. Al termine della rappresentazione, c’è stato un breve incontro informativo con la dottoressa Roberta Romito e il dottor Antonello Dell’Era, dedicato ai temi della donazione e della sensibilizzazione. De Nuccio, a margine della rappresentazione, ha affermato che “l’alleanza tra istituzione sanitaria, scolastica e associazioni ha contribuito a compiere un ottimo lavoro per diffondere la cultura del dono. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

