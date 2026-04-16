Il Real non vincerà nessun trofeo per la seconda stagione di fila la sesta negli ultimi 100 anni

Il Real Madrid si avvia a non conquistare alcun trofeo per la seconda stagione consecutiva, un risultato che si verifica per la sesta volta negli ultimi cento anni. La squadra è eliminata sia dalla Champions League che dalla Coppa del Re e si trova a nove punti di distanza dal Barcellona in campionato, occupando attualmente la seconda posizione. Questi dati segnano un andamento senza successi ufficiali per il club in questa stagione.

Fuori dalla Champions e dalla Coppa del Re, secondo in campionato a -9 dal Barcellona: il Real Madrid non vincerà nessun titolo, è la sesta volta che accade nell'ultimo secolo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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