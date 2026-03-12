Desertificazione commerciale Ancona seconda maglia nera d' Italia | -35,9% di attività economiche negli ultimi 14 anni

Ancona si piazza al secondo posto in Italia per la desertificazione commerciale, con un calo del 35,9% delle attività economiche negli ultimi 14 anni. In città si nota una crescita nel settore del turismo e nelle strutture di affitto breve, mentre il numero di negozi e attività di commercio tradizionale è in diminuzione. La composizione delle attività economiche sta subendo cambiamenti evidenti nel tempo.

L'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio che "fotografa" l'andamento di 18 categorie di esercizi commerciali, distinguendo tra centri storici e resto del territorio urbano Nelle città continua a cambiare la composizione delle attività economiche: crescono le attività legate al turismo, in particolare alloggi per affitti brevi; si espandono ristorazione con e senza somministrazione; diminuiscono invece le attività commerciali tradizionali (negozi e commercio ambulante). La tendenza è rilevata sia a livello nazionale che nei 122 comuni oggetto dell'analisi "Città e demografia d'impresa" realizzata...

