La serie Netflix dedicata al mondo della WWE, intitolata « WWE: Unreal », ha ricevuto tre candidature alla 47ª edizione degli Sports Emmy Awards. La notizia è stata annunciata ufficialmente, confermando il riconoscimento a livello internazionale per il lavoro prodotto. La candidatura riguarda diverse categorie legate alle produzioni sportive e documentaristiche.

La docuserie « WWE: Unreal » di Netflix ha ottenuto un importante riconoscimento, aggiudicandosi diverse nomination alla 47ª edizione degli Sports Emmy Awards. I candidati sono stati annunciati mercoledì e «Unreal» ha ricevuto nomination in tre categorie: Outstanding Sports Documentary Series: Serialized. Outstanding Sports Editing: Long Form. Outstanding Sports Graphic Design: Specialty I vincitori saranno resi noti durante la cerimonia che si terrà il 26 maggio.. Trasmessa per la prima volta nel 2025, la serie « WWE: Unreal » ha svelato i retroscena del processo creativo dell’azienda, mettendo in luce alcune delle sue più grandi star. A gennaio è seguita una seconda stagione e una terza è già in programma per la fine di quest’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: La serie Netflix UNREAL ottiene tre nomination agli Sports Emmy Awards

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Finalmente col mio nome. Lei è #EmmyNoether e oggi sarebbe il suo compleanno. Emmy nasce il 23 marzo 1882 a Erlangen, da famiglia ebrea. Studia lingue e alla maturità passa l’esame di abilitazione all’insegnamento. Poi decide di frequentare Matematic - facebook.com facebook