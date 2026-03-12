L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti

L’Iran ha comunicato che non prenderà parte ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti, motivando la decisione con la guerra in corso. La nazionale iraniana era tra le 48 qualificate per la competizione, che si svolgerà quest’anno in America del Nord, con Stati Uniti, Messico e Canada come paesi ospitanti. La scelta di non partecipare è stata annunciata ufficialmente dal governo iraniano.

L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio negli USA a causa della guerra. L’Iran è tra le 48 nazioni qualificate per la Coppa del Mondo di quest’anno, che sarà ospitata congiuntamente da USA, Messico e Canada. Il ministro dello sport iraniano Ahmad Donyamali ha annunciato che l’Iran non prenderà parte alla Coppa del Mondo del 2026 a causa degli attacchi effettuati dagli USA, il Paese co-organizzatore dei Mondiali. “Da quando questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo”, ha detto Donyamali alla televisione di Stato. “I nostri figli non sono al sicuro”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

