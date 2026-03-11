L’Iran ha dichiarato ufficialmente che non prenderà parte ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti. Questa decisione arriva dopo che il ministro dello Sport iraniano ha comunicato l’esclusione del suo Paese dalla competizione, malgrado le rassicurazioni del presidente della FIFA, Gianni Infantino, a nome di Donald Trump. La scelta è stata comunicata senza ulteriori dettagli o motivazioni.

Le rassicurazioni del presidente FIFA Gianni Infantino a nome di Donald Trump sono servite a ben poco: il ministro dello Sport dell’ Iran, Ahmad Donjamali, ha escluso la partecipazione del suo Paese ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti. «Dal momento che questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali», ha dichiarato in TV. «Ci hanno imposto due guerre in otto o nove mesi, e hanno ucciso diverse migliaia dei nostri cittadini. Non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare». Per Teheran, l’attuale situazione politica e militare rende impossibile pensare di prendere parte alla competizione sportiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Iran ha annunciato che non parteciperà ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti

