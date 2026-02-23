Il Pittore Campano Fernando Mangone porta l’antica Pompei in Olanda

Il pittore campano Fernando Mangone ha portato la sua passione per Pompei in Olanda, a causa di una mostra che attira molti visitatori. L’esposizione si concentra sui dettagli della Villa dei Misteri, riprodotti con precisione e colori vivaci. Tra le opere, spiccano scene che rievocano la vita quotidiana dell’antica città romana. La mostra, allestita presso Monte Giove a Norg, invita il pubblico a scoprire un angolo di storia.

La Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: “La magia della Villa dei Misteri protagonista a Norg presso Monte Giove”. È la forza millenaria di Pompei a varcare nuovamente i confini nazionali nel nuovo progetto artistico di Fernando Mangone, che ha portato in Olanda l’anima visiva dell’antica città vesuviana con un omaggio intenso e contemporaneo alla Villa dei Misteri. L’esposizione si è svolta presso la struttura Monte Giove, in Brink 8 a Norg, grazie all’ospitalità della Famiglia Joudieh, trasformando lo spazio olandese in un luogo di dialogo tra archeologia e pittura gestuale. Per l’artista si tratta di un ritorno nei Paesi Bassi, una terra che ha già incrociato il suo percorso creativo e che oggi accoglie una nuova fase della sua ricerca pittorica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Il pittore Fernando Mangone racconta l’antica Volcei – Conferenza Stampa domani venerdì 19 Dicembre 2025Il pittore Fernando Mangone svela i segreti di Volcei, antica città della lucania, in una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 19 dicembre 2025.

Fernando Mangone porta l’omaggio olimpico in Campania tra identità, visione e memoria collettivaFernando Mangone ha portato un omaggio alle Olimpiadi in Campania, un gesto che nasce dal desiderio di celebrare le radici locali e l’energia dello sport.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Salerno. Il Pittore campano Fernando Mangone porta l’arte dell’antica Pompei in Olanda; Ischia (NA). ‘Inferno’ di acqua salata a Forìo: nuova violenta mareggiata sulle coste dell’isola; Calabritto (AV) – Operaio perde la vita travolto da un albero durante il lavoro.

Il Pittore Campano Fernando Mangone porta l’antica Pompei in OlandaÈ la forza millenaria di Pompei a varcare nuovamente i confini nazionali nel nuovo progetto artistico di Fernando Mangone, che ha portato in Olanda l’anima ... napolivillage.com