Ronaldo fa esplodere il calcio arabo infuriato per il passaggio di Benzema all’Al Hilal di Inzaghi | il Pif fa figli e figliastri

Il caos esplode nel calcio saudita. Cristiano Ronaldo si ferma in campo per protestare contro le differenze tra le squadre della Saudi League. Nel frattempo, Karim Benzema firma con l’Al Hilal, la squadra di Simone Inzaghi, alimentando le tensioni tra i club e i tifosi. La situazione si fa sempre più calda, con Ronaldo che manifesta pubblicamente il suo disappunto e Benzema che si unisce alla nuova avventura.

Il caos colpisce il calcio saudita. Cristiano Ronaldo si ferma per protestare contro le disparità della Saudi League, mentre Benzema firma con l’Al Hilal (la squadra allenata da Simone Inzaghi), accentuando le polemiche. Scrive As: “Cristiano ha deciso di fermarsi e di non giocare con l’Al Nassr nel pieno della chiusura del mercato. Una scelta che il portoghese ritiene giustificata per fare pressione sugli organi di controllo della Roshn Saudi League, accusati di usare un metro molto permissivo con il potentissimo Al Hilal e uno ben più rigido con il resto delle squadre del campionato. La rabbia di CR7 non è rivolta contro Benzema, né tantomeno contro l’Al Hilal, bensì contro i dirigenti che approvano i trasferimenti dei grandi club legati al Pif”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il fondo sovrano saudita PIF si appresta a cedere la propria quota nell’Al Hilal, il club attualmente diretto da Simone Inzaghi.

Cristiano Ronaldo si rifiuta di scendere in campo contro l’Al Riyadh.

