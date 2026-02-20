L’Al Hilal il Real Madrid d’Asia in Champions darebbe filo da torcere ai grandi club europei As

Esteve Calzada, direttore esecutivo dell’Al Hilal, ha spiegato come il club abbia rafforzato la propria rosa con acquisti mirati, portando il calcio saudita a livelli più competitivi. La squadra sta attirando l’attenzione internazionale e punta a sfidare i grandi club europei in futuro. Calzada ha anche evidenziato il continuo investimento in strutture e giovani talenti, cercando di consolidare la posizione dell’Al Hilal come uno dei team più forti dell’Asia.

Il direttore esecutivo dell’Al Hilal, Esteve Calzada, ha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato della crescita del calcio saudita e del suo club. Prima di approdare in Arabia, era stato direttore marketing del Manchester City e del Barcellona. “ La crescita che la lega saudita sta avendo si basa su una necessità dei tifosi perché a loro piace molto il calcio. L’Al Hilal è chiamato il Real Madrid dell’Asia, è il club più importante, non solo in Arabia Saudita ma in tutta l’Asia. Negli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il fatturato. Siamo alla pari con i 20 club con il maggior fatturato in Europa”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

