Berco la riconversione | Ok al settore della Difesa

Durante un incontro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, i rappresentanti sindacali hanno chiesto di superare le difficoltà legate alla riorganizzazione aziendale di ThissenKrupp Berco. La discussione si è concentrata sulla possibilità di riconvertire la produzione, con l’approvazione di una proposta che prevede l’ingresso nel settore della Difesa. La questione riguarda principalmente le modalità di attuazione e le implicazioni occupazionali.

ThissenKrupp Berco, superare le difficoltà della riorganizzazione aziendale, l’appello lanciato dai sindacati durante il vertice che si è svolto a Roma, nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Forte preoccupazione", così le sigle hanno definito il processo e i ritardi nella riorganizzazione. Tra gli aspetti positivi, la conferma di rapporti con altre realtà industriali, anche del settore della difesa. Al ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’incontro di monitoraggio sulla situazione Berco dei siti produttivi di Copparo e Castelfranco Veneto. Erano presenti le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di Fim, Fiom, Uilm, il ministero e i vertici dell’azienda con l’amministratore delegato e l’Hr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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