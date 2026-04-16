Il patronato di Perarolo rinnovato e punto di riferimento per la comunità

Il patronato di Perarolo di Vigonza è stato ufficialmente riaperto dopo un intervento di ristrutturazione, completato il 14 aprile. La cerimonia ha visto la partecipazione della comunità locale, con la parrocchia guidata da don Andrea Segato. Durante l’evento, è stato anche inaugurato il nuovo intitolamento al Servo di Dio Vinicio Dalla Vecchia, nato a Perarolo e riconosciuto come testimone di fede.

La rinascita del patronato di Perarolo di Vigonza: un polo rinnovato per tutta la comunità. Il 14 aprile la parrocchia coordinata da dona Andrea Segato ha festeggiato la fine dei lavori del patronato che è stato intitolato al Servo di Dio Vinicio Dalla Vecchia, testimone di fede nato a Perarolo e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Punto di riferimento fondamentale per la salute e il benessere della comunitàUn traguardo che parla di professionalità e presenza continua, di cura e vicinanza ai cittadini. Grisì, inaugurato il nuovo ufficio postale: dopo i lavori torna un punto di riferimento per la comunitàLa sede di via Isabella Catalano, nella frazione di Monreale, è stata ristrutturata.