L’estate in Rai è caratterizzata da continui cambiamenti nei palinsesti e da incertezze nelle scelte di programmazione. Montrucchio potrebbe non ottenere nuove opportunità, mentre Elisa Isoardi si trova ancora in attesa di incarichi. Anche Greco fatica a trovare una collocazione stabile all’interno della rete. Le decisioni sui prossimi palinsesti sembrano essere ancora in fase di definizione e soggette a modifiche frequenti.

Palinsesti in costruzione, equilibri ancora da definire e scelte che sembrano cambiare di giorno in giorno: l’estate della Rai si preannuncia tutt’altro che lineare. Se da un lato alcune certezze iniziano a prendere forma, dall’altro emergono dubbi, ripensamenti e decisioni che lasciano aperti più interrogativi che risposte, soprattutto per alcuni volti noti del daytime. Rai, Montrucchio rischia il posto, mentre Greco viene riconfermato (ma non lavora quanto meriterebbe). Tra le poche sicurezze della stagione estiva c’è la conferma di Alessandro Greco e Carolina Rey alla guida di Unomattina Estate, una scelta arrivata senza particolari esitazioni grazie ai risultati ottenuti nelle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che caos in Rai: Montrucchio rischia di restare a mani vuote, Elisa Isoardi in panchina, Greco non decolla

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Elisa Isoardi. Bruno Mars · That's What I Like (PARTYNEXTDOOR Remix). Buona Pasqua da Bar Centrale come la state trascorrendo Grazie per esserci sempre mi emozionante tanto @rai1official @patrizia.bonardi.526 @angelo.mellone @nicolett - facebook.com facebook