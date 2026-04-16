il nuovo idolo dei dem censura la tv pubblica

Il neo premier ungherese, sostenuto dalla sinistra anti Orbán, ha dichiarato che la televisione pubblica viene definita come una “fabbrica di menzogne” e ha annunciato l’intenzione di sospendere l’informazione statale. Questa presa di posizione ha suscitato molte reazioni nel panorama politico e mediatico, mentre il governo ha chiarito di voler rivedere il ruolo delle emittenti pubbliche nel paese. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra le diverse forze politiche.

Péter Magyar, osannato dalla sinistra anti Orbán, minaccia da neo premier ungherese la sospensione dell’informazione statale: «Fabbrica di menzogne». E sfiducia pure il presidente della Repubblica: «Lo rimuoveremo insieme a tutti gli altri burattini». È stato adottato da tutte le cancellerie europee: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto la vittoria di Péter Magyar alle elezioni politiche del 12 aprile dichiarando che l’Ungheria «è tornata al cuore stesso dell’Europa», lunedì il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha salutato il risultato come «una delle migliori notizie di ieri», il primo ministro polacco Donald Tusk ha parlato di «portata storica», dichiarandosi «felice quando in politica moralità, decenza, onestà e verità vincono contro il male, la violenza e le bugie».🔗 Leggi su Laverita.info

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