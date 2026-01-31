In Parlamento, la discussione sulla proposta di legge sulla remigrazione si è trasformata in una vera e propria scena di caos. Durante la conferenza stampa, organizzata a Montecitorio, alcuni parlamentari hanno iniziato a gridare e a interrompere, creando confusione tra i presenti. La tensione tra le forze politiche si è fatta palpabile, con scontri verbali che sono durati diversi minuti. La scena ha ricordato più una rissa tra studenti che un dibattito istituzionale, mostrando quanto le polemiche siano ormai all’ordine del giorno in aula.

Probabilmente se il lettore si fosse imbattuto in questa notizia perdendosi per distrazione un dato fondamentale, e cioè che la conferenza stampa per presentare la proposta di legge sulla remigrazione si sarebbe dovuta tenere a Montecitorio, avrebbe facilmente creduto che si fosse trattato di una gazzarra tra liceali, magari a un classico, uno di quelli della ztl milanese dove spadroneggiano i collettivi studenteschi e i pochi studenti di destra (più o meno estrema) vengono costantemente messi a tacere. Con le buone o con le cattive. E invece no. Nessun istituto superiore ma la Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La censura dem in Parlamento

La censura dem in ParlamentoEppure quelli che i fascisti qui non entrano, in passato, avevano invitato, sempre alla Camera, una figura del calibro di Mohammad Hannoun, oggi in carcere a Genova con l'accusa di aver finanziato H ... ilgiornale.it

Svelata la la rete di censura dell'IA in Cinala censura in Cina sta raggiungendo nuovi livelli tecnologici. Un database di 133.000 esempi, recentemente scoperto in un server non protetto, rivela come Pechino stia addestrando modelli di ... tomshw.it

La democrazia per la sinistra: sì ai Terroristi in parlamento, censura e bavaglio per gli altri. - facebook.com facebook

Oggi PD, 5 Stelle e AVS hanno occupato la sala stampa della Camera per impedire una conferenza di un deputato. Non è protesta: è censura. Un fatto gravissimo, ancora di più dentro il Parlamento. Vergogna! #DemocraziaCalpestata #Parlamento #NoAllaC x.com