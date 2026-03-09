Milan-Inter Federico Dimarco idolo dei milanisti | cosa ha detto in tv

Durante il derby della Madonnina dell’8 marzo, il Milan ha vinto 1-0 contro l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza, nella 28ª giornata di Serie A. Federico Dimarco, giocatore del Milan, è stato al centro dell’attenzione dei tifosi rossoneri, che hanno ascoltato le sue dichiarazioni in tv. La partita ha visto il Milan prevalere sull’Inter, mantenendo un risultato deciso sul campo.

Il derby della Madonnina dell'8 marzo ha visto il Milan battere l'Inter per 1-0 allo stadio Giuseppe Meazza, nella 28ª giornata di Serie A. Decisivo il gol di Pervis Estupiñán al 35' del primo tempo: su assist di Fofana, l'esterno ecuadoriano ha sfruttato un errore in copertura di Luis Henrique e ha battuto Sommer con un sinistro potente sotto la traversa. La rete ha permesso ai rossoneri di Allegri di accorciare a -7 dalla capolista Inter (allenata da Chivu), riaprendo la lotta scudetto a 10 giornate dal termine.L'Inter ha dominato il possesso ma ha creato poco, complice un Milan compatto e bravo a ripartire dopo il vantaggio.