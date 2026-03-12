Ecovacs ha annunciato il nuovo Deebot T90 Pro Omni, un robot lava-aspira progettato per offrire una pulizia più efficiente grazie all’intelligenza artificiale. Il dispositivo si distingue per la capacità di adattarsi alle diverse superfici e per l’integrazione con le funzioni di una smart home, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia e semplificare le operazioni di pulizia quotidiana.

Ecovacs ha presentato il nuovo T90 Omni, robot lava-aspira pavimenti che non è solo l’ultimo concentrato di tecnologia dell’azienda, ma punta anche diventare sempre più autonomo, persino nelle impostazioni. L’evoluzione dei robot aspirapolvere. Se guardiamo ai modelli di qualche anno fa, oggi c’è stato sì un passo in avanti importante nelle prestazioni in termini di qualità della pulizia, specie nel lavaggio dei pavimenti. Ma non si può dire che i vecchi top di gamma fossero inefficaci, anzi. La grande differenza, è che i nuovi modelli si sono affinati a tal punto da pulire bene anche agli angoli, evitando del tutto la pulizia manuale frequente, e sono oggi ancora più indipendenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ecovacs Deebot T90 Pro Omni: dalla pulizia con AI a come l’abbiamo integrato nella smart home

Articoli correlati

SwitchBot AI Hub porta l’AI edge nella smart homeLa casa intelligente compie un passo avanti significativo grazie a SwitchBot AI Hub, il primo hub domestico a integrare localmente OpenClaw, un...

Recensione Ecovacs Winbot W3 Omni: pulisce le finestre con un’autonomia mai vista primaPulire le finestre non è un lavoro facile, specie nelle case grandi con tante superfici vetrate.

Una raccolta di contenuti su Ecovacs Deebot T90

Argomenti discussi: I robotic aspirapolvere premium stanno diventando più economici. Il nuovo modello di Ecovacs lo dimostra.

ECOVACS DEEBOT T90 Pro Omni robot vacuum review – quality solution takes over your cleaningVERDICT RATING Pros Easy to set upCompletely hands-off cleaning experience High quality cleaning and vacuumingExcellent companion app Cons Expensive Doesn't store older maps The ECOVACS DEEBOT T90 Pro ... techguide.com.au

ECOVACS lancia le Offerte di Primavera: fino al 60% di sconto su robot per la pulizia domestica!Offerte di Primavera Ecovacs: robot aspirapolvere, lavapavimenti e lavavetri in sconto fino al 60%. Scopri i modelli DEEBOT e WINBOT in promozione fino al 23 marzo. smartworld.it