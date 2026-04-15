Il personaggio Storica Pigato | trionfa a Madrid e festeggia il primo titolo Wta

Lisa Pigato ha conquistato il suo primo titolo WTA 125 sulla terra battuta di Madrid, un risultato che segna un importante traguardo nella sua carriera. La giocatrice italiana ha battuto diverse avversarie nel corso del torneo, portando a casa la vittoria dopo aver superato varie sfide. La finale si è svolta di recente nella capitale spagnola, con Pigato che ha dimostrato grande determinazione e solidità in campo.

Una Lisa Pigato extralusso continua a stupire il circuito femminile, dopo il successo ottenuto sulla terra battuta di Madrid appartenente alla categoria WTA 125, appena al di sotto del circuito maggiore. La 22enne bergamasca ha sconfitto in finale la padrona di casa Marina Bassols per 64, 60 in una settimana estremamente difficile sotto il profilo fisico, con tre incontri su cinque vinti al terzo set contro avversarie tutte comprese fra la 100sima e la 200sima posizione della classifica mondiale. La sua ascesa dall’inizio dell’anno è implacabile: dal numero 266 con cui ha aperto l’anno, è arrivata sino al numero 154, grazie agli altri trionfi sul cemento di Nonthaburi (Tha) e sul rosso siciliano di San Gregorio, diventando la quinta italiana nella classifica mondiale, a pochi punti dalla terza posizione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il personaggio. Storica Pigato: trionfa a Madrid e festeggia il primo titolo Wta Leggi anche: Storica Pigato, trionfo e tabù spezzato: vince Madrid, primo successo Wta Tennis, a Madrid Lisa Pigato vince il suo primo torneo WTANel giorno del successo di Jannik Sinner a Montecarlo, dopo il bis Indian Wells-Miami e annesso ritorno al numero 1, il tennis italiano celebra un...