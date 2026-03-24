Carini città parlante grazie ai Qr code completata l' istallazione dei 37 punti di interesse

Dal Castello La Grua Talamanca fino alle grotte preistoriche, tutti i monumenti che fanno parte del percorso interattivo ora si raccontano ai visitatori L’ultima tabella del progetto Carini città parlante è stata installata. I 37 QR code dinamici sono al loro posto, dal Castello La Grua Talamanca fino alle grotte preistoriche. Ma per l’associazione Jonathan Livingston Odv di Carini, ideatrice e realizzatrice del progetto, quella che si è appena conclusa non è la fine di un percorso: è un nuovo inizio. Perché Carini Città Parlante – primo progetto in Sicilia a trasformare un intero territorio comunale in un ecosistema culturale interattivo,... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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