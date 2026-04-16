Il monito di Jos Verstappen | la crisi di Red Bull è diventata realtà

Un nuovo capitolo si apre nel mondo delle corse automobilistiche, con la notizia della partenza di un importante dirigente di Red Bull. La decisione è arrivata in un momento di crescente tensione all’interno del team, mentre si fanno più evidenti le difficoltà affrontate dalla scuderia. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, evidenziando una fase di cambiamenti significativi per la squadra.

"> Red Bull in Crisi: La Partenza di Gianpiero Lambiase. Red Bull continua a fronteggiare una significativa perdita di figure chiave nel 2023. Recentemente, Gianpiero Lambiase, un ingegnere di grande rispetto nel mondo della Formula 1, ha annunciato la sua decisione di trasferirsi a McLaren. Questo passaggio, tuttavia, non avverrà prima della fine della stagione 2027, a meno che non venga negoziato un rilascio anticipato. Lambiase prenderà il posto di Gavin Ward, che ha scelto una nuova posizione all’interno della stessa organizzazione. La partenza di Lambiase ha potenziali conseguenze più ampie rispetto ad altre uscite recenti nel team di Red Bull.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il monito di Jos Verstappen: la crisi di Red Bull è diventata realtà. Notizie correlate Horner rompe il silenzio sul suo licenziamento in Red Bull: “Jos e Max Verstappen non sono i responsabili”In Drive to Survive 8 Christian Horner parla per la prima volta del licenziamento dalla Red Bull: assolve Max e Jos Verstappen e indica Oliver... Verstappen: Red Bull in crisi, dialogo con la FIA perMax Verstappen ha affrontato apertamente il divario prestazionale della Red Bull rispetto ai rivali diretti, confermando colloqui con la FIA sul... Contenuti utili per approfondire Ritiro Verstappen, papà Jos fa il pompiere: Credo resti in F1, cambiare le regole aiuteràJos Verstappen crede che alla fine il figlio Max non abbandonerà la Formula 1 alla fine di questa stagione, nonostante il momento difficile ... formulapassion.it Verstappen, il suo futuro dopo il trasferimento di Lambiase in McLaren. Il padre Jos spiazza con un retroscenaCon il trasferimento in McLaren di Gianpiero Lambiase il futuro in F1 di Max Verstappen è in bilico? Il padre Jos fa chiarezza e svela un retroscena ... sport.virgilio.it