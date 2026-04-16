Il mafioso cercò di salvare Iacolino lo sfogo | La Rocca Ruvolo Gallo e Miccichè vogliono toglierselo dai cog

Durante un'intercettazione, un mafioso ha espresso il tentativo di intervenire per salvare Salvatore Iacolino, affermando che Gianfranco Miccichè, Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo desideravano eliminarlo. La conversazione rivela la volontà di alcuni esponenti politici di allontanare Iacolino, secondo quanto riferito nelle intercettazioni. Le dichiarazioni sono state pubblicate nel corso di un procedimento giudiziario che coinvolge diverse figure pubbliche.