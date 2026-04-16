Il mafioso cercò di salvare Iacolino lo sfogo | La Rocca Ruvolo Gallo e Miccichè vogliono toglierselo dai cog
Durante un'intercettazione, un mafioso ha espresso il tentativo di intervenire per salvare Salvatore Iacolino, affermando che Gianfranco Miccichè, Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo desideravano eliminarlo. La conversazione rivela la volontà di alcuni esponenti politici di allontanare Iacolino, secondo quanto riferito nelle intercettazioni. Le dichiarazioni sono state pubblicate nel corso di un procedimento giudiziario che coinvolge diverse figure pubbliche.
Gianfranco Miccichè, Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo volevano "togliersi dai cog." Salvatore Iacolino. L'ex europarlamentare, sulla carta "solo" un manager della sanità, avrebbe continuato a fare politica ben oltre la sua esperienza di europarlamentare conclusa 12 anni fa e le due.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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