Nuova Tac a Ribera il plauso di La Rocca Ruvolo | Simbolo di un ospedale che guarda al futuro

L’installazione di una nuova TAC all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera rappresenta un importante passo avanti per la sanità locale. La deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo sottolinea come questa innovazione renda l’ospedale un punto di riferimento più efficace e all’avanguardia per il territorio, contribuendo a migliorare servizi e diagnosi. Un investimento che rafforza l’impegno verso un sistema sanitario più moderno e vicino alle esigenze dei cittadini.

L'attivazione di una Tac di ultima generazione all'ospedale Fratelli Parlapiano segna, secondo la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo, un passaggio significativo per la sanità del territorio. "È il segno concreto – afferma – di un presidio che non solo resta aperto, ma si rafforza e.

