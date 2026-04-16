Il detenuto condannato per crimini di guerra, attualmente in custodia all'Aia, ha subito un ictus secondo quanto riferito dal suo figlio alla televisione pubblica serbo-bosniaca. Le sue condizioni di salute sono considerate delicate. La notizia è stata diffusa in un momento in cui si trovava sotto osservazione nel centro di detenzione. Nessun ulteriore dettaglio sulle sue condizioni è stato reso noto.

Il criminale di guerra serbo-bosniaco Ratko Mladic, detenuto all'Aia dove sta scontando una condanna all'ergastolo, avrebbe avuto un ictus e le sue condizioni di salute sarebbero delicate, ha dichiarato il figlio alla televisione pubblica serbo-bosniaca. Mladic è stato condannato all'ergastolo da un tribunale delle Nazioni Unite nel 2017 per genocidio e crimini di guerra durante la guerra in Bosnia negli anni '90. Il comandante militare serbo-bosniaco in tempo di guerra, noto come il "Macellaio di Bosnia", è stato giudicato colpevole in particolare per il suo ruolo nell'assedio di Sarajevo e nel massacro di Srebrenica del 1995, in cui furono uccisi 8.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il “Macellaio di Bosnia” colpito da un ictus all'Aia: le sue condizioni sono delicate

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