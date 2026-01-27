Aspetta da 7 anni un intervento per un'ernia a Lecco | Intollerabile intanto le sue condizioni sono peggiorate

Attendere sette anni per un intervento di ernia rappresenta un problema di accesso alle cure. Un uomo di 76 anni, in condizioni peggiorate, attende dal 2018 un intervento di plastica erniaria presso l’ospedale di Lecco, nonostante la priorità fosse di 60 giorni. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema sanitario e l’importanza di garantire tempestività nelle prestazioni mediche.

Un 76enne sta aspettando al 2018 di essere sottoposto a un intervento di plastica erniaria all'ospedale di Lecco, indicato con priorità entro 60 giorni. Lo Sportello Salute ha spiegato a Fanpage.it di aver presentato ricorso e di essere in attesa di una risposta.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lecco ospedale

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov è stato ricoverato d’urgenza a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Lecco ospedale

Argomenti discussi: Lloyd Kelly: Infanzia dura, il calcio mi ha aiutato Alla Juve ho trovato un’altra famiglia; Odissea per un intervento. Donna aspetta da mesi l’operazione per il tumore; Barclays sulle banche italiane: pioggia di promozioni; Crans-Montana, il papà di Antonio, 16 anni, ferito: Quella notte mi ha scritto: Papà, vieni, sto bruciando. Ora ci aspetta una lunga battaglia per la giustizia.

Aspetta da 7 anni un intervento per un’ernia a Lecco: Intollerabile, intanto le sue condizioni sono peggiorateUn 76enne sta aspettando al 2018 di essere sottoposto a un intervento di plastica erniaria all'ospedale di Lecco, indicato con priorità entro 60 giorni ... fanpage.it

Vittime da sangue infetto. In 7.000 aspettano da anni un risarcimento dallo StatoNon esistono dati ufficiali su quanti siano gli italiani danneggiati da una trasfusione. Il Comitato Vittime Sangue Infetto parla di 80-200mila tra gli anni ’60 e ’90. Da allora, alcuni sono morti. E ... quotidianosanita.it

Aron, maschio di 5 anni. Aspetta una famiglia che abbia la voglia di conoscerlo, rispettarlo e comprenderlo a fondo..ha bisogno di un po di spazio esterno.. e di persone competenti!!! - facebook.com facebook