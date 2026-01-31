Documentario sui Red Hot Chili Peppers che svela il lato oscuro della loro leggenda ma senza mai mostrarli in scena

Un nuovo documentario su Netflix promette di raccontare i Red Hot Chili Peppers, ma alla fine si concentra soprattutto sul primo chitarrista Hillel Slovak, scomparso nel 1988. La pellicola rivela il lato più oscuro della band e della sua storia, senza mai mostrarli in azione. È un omaggio forte e diretto, che mette al centro la figura di Slovak e i momenti più difficili della band, lasciando da parte le immagini live o interviste con i componenti.

Un documentario in arrivo su Netflix, annunciato con grande clamore come un'indagine sulla leggenda dei Red Hot Chili Peppers, si rivela in realtà un omaggio al primo chitarrista della band, Hillel Slovak, scomparso nel 1988 a soli ventisei anni. Il progetto, intitolato *The Rise of the Red Hot Chili Peppers*, è stato presentato come un'opera dedicata al periodo d'oro della formazione originale, ma non ha alcun legame creativo con la band stessa. La notizia ha generato confusione iniziale: Variety aveva rivelato l'uscita prevista per il 20 marzo, attribuendo il documentario ai Red Hot Chili Peppers come soggetto centrale.

