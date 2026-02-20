Vespri d’Organo in Cattedrale a Pisa Nuovo appuntamento

Il concerto di Jan Liebermann ha riempito la Cattedrale di Pisa, provocando entusiasmo tra il pubblico. Ora, si prepara il terzo appuntamento della rassegna Vespri d’Organo, in programma domani alle 17. L’evento, organizzato dall’Opera della Primaziale Pisana e dal Capitolo Metropolitano, offre un'altra occasione per ascoltare musica sacra dal vivo. La partecipazione di appassionati e curiosi conferma l’interesse crescente per questa serie di concerti. L’appuntamento si svolgerà nella maestosa navata centrale della cattedrale.

Dopo il successo del concerto inaugurale che ha visto la Cattedrale di Pisa gremita per il giovane Jan Liebermann, prosegue domani alle 17 la terza edizione di Vespri d'Organo in Cattedrale, la rassegna promossa dall'Opera della Primaziale Pisana insieme al Capitolo Metropolitano (ingresso libero). Protagonista del secondo incontro sarà Ferruccio Bartoletti, oggi organista titolare della Cattedrale di Massa, chiamato a misurarsi con l' organo Mascioni opus 1039, strumento monumentale da 69 registri e oltre cinquemila canne, capace di restituire una tavolozza sonora ampia e articolata. Il programma attraversa più di tre secoli di musica organistica, da Johann Sebastian Bach a César Franck e Max Reger.