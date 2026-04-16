Il governo ha espresso una diffida riguardo ai commenti positivi provenienti da alcuni oppositori, definendoli come un applauso dei nemici. La premier ha dichiarato che solo con il suo esecutivo e i suoi alleati si può contrastare efficacemente due situazioni considerate dannose per il paese. Queste affermazioni sono state riportate da un quotidiano di lunga data, che le ha pubblicate anche prima delle recenti consultazioni referendarie.

Considero Giorgia Meloni l'unico argine possibile, coni suoi alleati, rispetto a due scenari nefasti per l'Italia, e dei quali Il Tempo parla da epoca non sospetta, e cioè da ben prima del voto referendario. Primo scenario: un pareggio-palude nel 2027, con il ritorno a una stagione semitecnica. Secondo scenario, ancora più devastante: vittoria piena dello schieramento di centrosinistra. Giorgia Meloni è l'antidoto di cui disponiamo contro questi eventi catastrofici. Dunque, auguro il meglio a lei e al suo partito. Per le stesse ragioni, auguro il meglio a Matteo Salvini: la sua Lega deve tornare più forte, deve occupare uno spazio decisivo, in primo luogo in quel Nord che ha rappresentato un'autentica roccaforte anche in occasione del recente rovescio referendario.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il governo diffidi dell'applauso dei nemici

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