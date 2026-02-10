Governo | Conte ' in Italia disastro economico e sociale ma Meloni fabbrica solo nemici'

Il clima politico in Italia resta teso. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, critica duramente il governo di Giorgia Meloni, accusandolo di aver portato il paese in una fase di disastro economico e sociale. Mentre l’economia si fa più fragile, Meloni si concentra su questioni che, secondo Conte, alimentano solo divisioni e polemiche. In un’intervista, l’ex premier ha ricordato come invece di affrontare i problemi reali, il governo preferisca distrarsi con discussioni su eventi come Sanremo o con attacchi ai personaggi pubblici. La situazione

Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Ma lei si rende conto che invece di commentare i dati sull'esplosione della cassa integrazione o sull'inchiesta di Milano su Glovo, Giorgia Meloni parla di Andrea Pucci a Sanremo?". Lo dice Giuseppe Conte alla Stampa, proseguendo: "Ha rinunciato da tempo a risolvere i problemi del paese e a fare la Presidente di tutti. Ormai ha abbracciato la logica faziosa del 'con me o contro di me'. Lo scriva che è un modo di fare il premier o-sce-no". "Ma davvero la politica vuole perdere tempo a discutere sul comico che andrà a Sanremo? La verità è che siamo di fronte a uno schema consolidato: questo è uno strumento di distrazione di massa per evitare di affrontare i problemi reali del Paese, sempre più gravi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

La chiusura della gigafactory di Termoli e il crollo delle azioni di Stellantis in Borsa colpiscono ancora.

