Giorgia Meloni accusa | nemici dell’Italia dietro gli scontri di Milano e il sabotaggio dei treni

Giorgia Meloni ha accusato alcuni gruppi di essere i “nemici dell’Italia” dietro gli scontri di Milano e il sabotaggio dei treni. La città si è svegliata con le immagini di una notte di tensione, che ha trasformato una semplice protesta in un caso politico. La polizia ha dovuto intervenire per calmare gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, mentre le accuse volano da una parte all’altra. Ora si cerca di capire chi siano davvero gli autori di questa escalation.

Milano si è ritrovata sulle prime pagine straniere non per le prove generali delle Olimpiadi, ma per una notte di tensione che ha trasformato una protesta di piazza in un caso politico nazionale. Mentre migliaia di italiani erano impegnati tra cantieri, volontariato, trasporti e sicurezza per far funzionare tutto e presentare al mondo un Paese efficiente, le immagini di cariche e lacrimogeni hanno iniziato a rimbalzare sulle televisioni internazionali. Un contrasto evidente tra l’Italia che lavora e quella che sceglie lo scontro, con Milano diventata improvvisamente il simbolo di una frattura che va oltre il semplice ordine pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina a Bologna sono stati trovati cavi di treno incendiati e tranciati sulla linea dell’Alta Velocità verso Venezia.

La premier Giorgia Meloni attacca duramente chi mette in discussione le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina.

