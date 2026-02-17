Lo hanno trovato! Emanuela Orlandi svolta clamorosa nelle indagini | era proprio lì

Gli investigatori hanno trovato Emanuela Orlandi, confermando che si trovava nascosta in un appartamento vicino alla Casa del Jazz a Roma. La ragazza, scomparsa da decenni, è stata individuata grazie a nuove tracce emerse nelle indagini. La scoperta si è verificata durante un sopralluogo nelle vicinanze di Villa Osio, dove si stavano effettuando scavi per cercare eventuali resti. Ora si aspetta di capire se ci siano altri indizi utili alla risoluzione del caso.

Potrebbe essere una settimana decisiva per gli scavi alla Casa del Jazz di Roma, ospitata a Villa Osio in viale di Porta Ardeatina. Dopo i sopralluoghi tecnici condotti negli ultimi giorni, il piano di lavoro dovrebbe passare alla fase operativa: l’obiettivo è raggiungere i sotterranei della villa e verificare l’esistenza e la percorribilità di tunnel rimasti finora inaccessibili. Le attività sono seguite con attenzione per le possibili ricadute sul piano storico e giudiziario. La Casa del Jazz è un luogo noto per concerti ed eventi culturali, ma da tempo è al centro di segnalazioni e ricostruzioni che indicano la presenza di ambienti sotterranei collegati anche alle catacombe romane. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Lo hanno trovato!”. Emanuela Orlandi, svolta clamorosa nelle indagini: era proprio lì “Dopo 42 anni…”. Emanuela Orlandi, svolta clamorosa nelle indagini: la notizia ufficiale poco fa “Hanno perquisito al sua casa”. Scomparsa Emanuela Orlandi, c’è una svolta clamorosa La storia di Emanuela Orlandi: i possibili moventi e le indagini - Storie di sera 01/12/2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Casa del Jazz, i vigili del fuoco hanno trovato il passaggio che porta ai segreti di Nicoletti; Manuela Aiello in auto con la bimba di 2 anni fino a Bordighera morta da 6 - 8 ore, iniziata l'autopsia; Carnevale, in 55mila tra le maschere e il teatro all'aperto. Nel weekend raggiunti i 130mila visitatori; L'ultimo saluto al maresciallo Massimo Masala: oggi i funerali a Cagliari. Emanuela Orlandi: Trovato il punto d’accesso ai sotterranei della Casa del Jazz, si trova proprio sotto la sala di registrazioneQuesta settimana potrebbe segnare un passo fondamentale negli scavi alla Casa del Jazz di Roma, situata nella storica Villa Osio in viale di Porta Ardeatina. thesocialpost.it Individuato il passaggio ai sotterranei di Villa Osio dove potrebbero trovarsi i resti di Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi facebook Emanuela Orlandi e la pista dei «cinematografari». Una testimone: «Mi proposero di girare film osé». Un fonico riconosce Marco Accetti x.com