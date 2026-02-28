Geografie d' Innesto | al via il progetto di residenze d’artista tra Museo Novecento e MAD

Il progetto Geografie d’Innesto è stato avviato tra il Museo Novecento e MAD, con l’obiettivo di creare residenze d’artista a Firenze. L’iniziativa coinvolge artisti emergenti e realtà culturali locali, puntando a sviluppare reti e competenze condivise. La collaborazione mira a rafforzare il legame tra spazi culturali e il panorama artistico della città, promuovendo un ambiente di crescita e scambio.

Firenze, 28 febbraio 2026 – Qualità e radicamento. Non solo per offrire concrete opportunità professionali, ma per costruire comunità, competenze e reti durature, valorizzando realtà diverse, energie emergenti e prospettive innovative di crescita sociale e culturale. Il progetto "Geografie d'Innesto", finanziato dalla Regione Toscana nell'ambito del Fondo Sociale Europeo 2021-27 e inserito nel programma Giovanisì, nasce dal sodalizio tra Museo Novecento e Mad - Murate Art District ed è figlio di sei mesi di intenso lavoro, ricerca e confronto tra capoluogo e territori per immaginare nuovi sentieri dell'arte contemporanea: