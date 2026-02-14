L’artista novarese Alessandro Vinci protagonista ad ArteGenova 2026

Alessandro Vinci, artista di Novara, ha attirato l’attenzione a ArteGenova 2026, dopo aver presentato una serie di opere ispirate alla vita urbana e alle sfide sociali. L’evento si svolge nel porto antico della città, dove le sue creazioni sono state esposte lungo le banchine, attirando visitatori e critici.

L’artista ha preso parte alla 20ª edizione della manifestazione, una delle principali fiere italiane dedicate all’arte moderna e contemporanea C’è anche Novara tra i protagonisti di ArteGenova 2026, una delle principali fiere italiane dedicate all’arte moderna e contemporanea. L’artista novarese Alessandro Vinci ha preso parte alla 20ª edizione della manifestazione, presentando una nuova serie di opere che hanno attirato fin da subito l’attenzione del pubblico e degli operatori del settore. Lo stand dell’artista si è distinto per un vero e proprio tripudio di dipinti, frutto di una ricerca pittorica personale e riconoscibile.🔗 Leggi su Novaratoday.it

