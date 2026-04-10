FRATELLI D’ITALIA ZITTISCE PD SUL CASO VESPA | IL COMUNICATO LASCIA SENZA PAROLE

Un episodio tra Bruno Vespa e un rappresentante del Partito Democratico ha suscitato reazioni politiche. Vespa ha espresso dure critiche durante una trasmissione televisiva, portando a un confronto acceso. Le opposizioni hanno condannato l’atteggiamento del giornalista, mentre il partito di governo ha emesso un comunicato ufficiale in sua difesa. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, alimentando ulteriori discussioni nel panorama politico.

La scenata di Bruno Vespa contro Peppe Provenzano del PD diventa un caso politico tra lo sdegno delle opposizioni e la difesa a spada tratta di Fratelli d’Italia. Interviene il Partito Democratico che, “pur non entrando nel merito del dibattito”, chiede alla Rai “una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione. Comprendiamo il nervosismo nel governo dopo l’esito del referendum, ma non è accettabile da chi ricopre un ruolo nel servizio pubblico”. Così una nota dei componenti PD della commissione di Vigilanza Rai. Per Sandro Ruotolo, responsabile informazione... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FRATELLI D’ITALIA ZITTISCE PD SUL CASO VESPA: IL COMUNICATO LASCIA SENZA PAROLE FRATELLI D’ITALIA ZITTISCE PD SUL CASO VESPA: È INDIPENDENTE, NON AL VOSTRO SERVIZIO!La scenata di Bruno Vespa contro Peppe Provenzano del PD diventa un caso politico tra lo sdegno delle opposizioni e la difesa a spada tratta di... Salvini interviene sul caso Tony Pitony senza maschera: la reazione assurda lascia i social senza parole!Negli ultimi giorni il mistero attorno all’identità di Tony Pitony è tornato al centro delle conversazioni online. Argomenti più discussi: Meloni zittisce la sinistra su Caivano: Colleghi, perché siete così nervosi? | Libero Quotidiano.it; Meloni zittisce la sinistra su Caivano | Colleghi perché siete così nervosi?; Kelany, il report choc di FdI sull'Islam in Europa: Le zone rosse nel silenzio della sinistra | Libero Quotidiano.it; Giovanni Donzelli denuncia la sinistra: Minacce fisiche in aula, acquisire i filmati | Libero Quotidiano.it. Fratelli (coltelli) d'Italia, le figuracce in Trentino Alto Adige: dagli addii in Provincia e a Riva, agli insulti ai musulmani, dalla citazione di Göbbels al salvataggio del DuceTRENTO. Fratelli d'Italia o Fratelli... coltelli? Tempi duri, anzi durissimi per il partito di Giorgia Meloni in Trentino Alto Adige, alle prese con una serie di spinosissime questioni che, ormai, s ... ildolomiti.it Rissa familiare per un caricabatterie: arrestati tre fratelli nel Napoletano - facebook.com facebook Il deputato del Pd Provenzano osa interrompere Malan di Fratelli d’Italia e Vespa esplode come il vulcano Krakatoa. Fa tenerezza vedere quest’uomo abituato a sdilinquirsi in moine pure davanti a delinquenti tipo Chico Forti ridursi a urlare con la bava alla bo x.com