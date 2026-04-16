Il Fratino torna a nidificare a Ortona ma i vandali rompono la delimitazione di un nido

Con l’arrivo della primavera, il fratino, uccello protetto e in via di diminuzione in Italia, ha iniziato a nidificare sul litorale nord di Ortona, tra le foci dell’Arielli e del Foro. Tuttavia, alcuni vandali hanno danneggiato la delimitazione di un nido, mettendo a rischio la riproduzione di questa specie. La presenza del fratino nel territorio è stata confermata anche quest’anno, nonostante i comportamenti che pongono in pericolo la sua tutela.

Anche quest'anno, con l'arrivo della primavera, il fratino, piccolo uccello protetto, ma sempre più raro in Italia, è tornato a frequentare il litorale nord della costa ortonese, tra le foci dell'Arielli e del Foro. Grazie ai volontari della Stazione ornitologica abruzzese, nei giorni scorsi è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Processionaria, vandali rompono le "trappole" Curiosità, la cicogna nera torna nidificare nel Parco del CilentoLa cicogna nera torna a nidificare nel Parco Nazionale del Cilento: a confermarlo, lo splendido scatto condiviso anche sui social dalla fotografa... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Fratino torna a deporre ad Ortona, localizzati due nidi; Fratino, il trampoliere in miniatura; Borsacchio, il Comune apre alle misure per dune e fratino; Torna a nidificare il Corriere piccolo. Una nuova area protetta in arrivo. Il fratino torna in Feniglia. Stop alla pulizia della spiaggia nella zona scelta come covoOrbetello, 2 aprile 2026 – C’è una piccola presenza, quasi invisibile, che in questi giorni sta cambiando il modo in cui si vive un tratto di costa maremmana, quello di Orbetello. È il fratino, ... lanazione.it Torna il fratino e la Feniglia protegge i nidi: stop alla pulizia delle spiagge e niente caniIl Comune di Orbetello ha disposto lo stop temporaneo alla pulizia della spiaggia della Feniglia e introdotto nuove regole per l’accesso dei cani, con l’obiettivo di proteggere la nidificazione del fr ... corrieredimaremma.it «Resisti.» Una sola parola a corredo della splendida foto del "fratino resiliente" che le guide della riserva del Borsacchio hanno postato sui propri profili social. Tra dune devastate, cartelli rimossi e nidificazione quasi a zero, qualche esemplare continua tuttavi - facebook.com facebook