Processionaria vandali rompono le trappole

A Scapezzano alcuni vandali hanno rotto i collari posizionati per la raccolta delle processionarie del pino. Gli strumenti, installati per contenere la diffusione delle larve, sono stati tranciati nel corso di un atto di vandalismo. L’episodio ha coinvolto diversi dispositivi che erano stati messi in sito per limitare la discesa delle larve lungo gli alberi.

Tranciati i collari destinati alla raccolta delle processionarie del pini. Un atto vandalico in piena regola, accaduto a Scapezzano dove erano stati apposti vari dispositivi per limitare la discesa delle larve di questo temuto insetto. I collari sono di fatto delle trappole ecologiche per contenere la discesa a terra dei lepidotteri. Un fenomeno che si materializza con particolare frequenza ad inizio primavera. Quello delle processionarie è un tema molto discusso in tutto il territorio senigalliese, lo dimostrano le centinaia di segnalazioni ed i numerosissimi interventi completati per individuare ed arginare i nidi. Nulla però sembra fermare l'inciviltà di alcuni.