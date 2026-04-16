Il Flora ha una delle migliori biblioteche scolastiche d’Italia

L'istituto Flora di Pordenone possiede una delle biblioteche scolastiche più rinomate d'Italia. La sua eccellenza è stata riconosciuta durante la fiera di Bologna, dove si è tenuto il Children's Book. La biblioteca si distingue per la vasta collezione di libri e risorse disponibili agli studenti. La presenza di questa struttura contribuisce a rafforzare le attività educative e culturali dell'istituto.