Il Flora ha una delle migliori biblioteche scolastiche d’Italia
L'istituto Flora di Pordenone possiede una delle biblioteche scolastiche più rinomate d'Italia. La sua eccellenza è stata riconosciuta durante la fiera di Bologna, dove si è tenuto il Children's Book. La biblioteca si distingue per la vasta collezione di libri e risorse disponibili agli studenti. La presenza di questa struttura contribuisce a rafforzare le attività educative e culturali dell'istituto.
L'istituto Flora di Pordenone ha una delle biblioteche scolastiche migliori d'Italia. La conferma arriva dalla fiera di Bologna, sede del Children's Book. Giunta alla 63sima edizione, è una manifestazione che punta a promuovere i migliori contenuti editoriali per bambini e ragazzi. Da sei.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Bartolomeo Veneto, Flora, 1512 – 1520, tempera e olio su pannello di pioppo. Städelsches Kunstinstitut, Francoforte. - facebook.com facebook