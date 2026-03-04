Simeone consola Raphinha il bel gesto del Cholo oltre i colori | rispetto e sportività

Dopo il risultato di 3-0 nella semifinale di Copa del Rey, Simeone si avvicina a Raphinha e lo conforta, dimostrando rispetto e sportività. Il gesto del tecnico dell'Atletico Madrid avviene nel momento in cui le tensioni tra le due squadre sono alte, evidenziando un comportamento che va oltre le questioni di campo.