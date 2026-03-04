Simeone consola Raphinha il bel gesto del Cholo oltre i colori | rispetto e sportività
Dopo il risultato di 3-0 nella semifinale di Copa del Rey, Simeone si avvicina a Raphinha e lo conforta, dimostrando rispetto e sportività. Il gesto del tecnico dell'Atletico Madrid avviene nel momento in cui le tensioni tra le due squadre sono alte, evidenziando un comportamento che va oltre le questioni di campo.
Simeone consola Raphinha dopo il 3-0 del Barcellona, un gesto di grande sportività dopo una semifinale di Copa del Rey carica di tensione. L’Atletico Madrid ha difeso il 4-0 dell’andata e vola in finale contro la vincente di Real Sociedad-Athletic Bilbao. 🔗 Leggi su Fanpage.it
