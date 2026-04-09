Barcellona–Atletico Madrid 0-2 | lezione del ‘Cholo’ Simeone

Nel match di Champions League, il Barcellona di Flick ha subito una sconfitta per 2-0 contro l’Atletico Madrid di Simeone. La partita si è giocata sul campo del Barcellona, con l’Atletico che ha segnato due gol senza subirne. La sconfitta rappresenta una delle occasioni più importanti per entrambe le squadre in questa fase della competizione.

Il Barcellona di Flick cade ancora contro l’Atletico Madrid di Simeone. E questa volta lo fa nel palcoscenico più importante: la Champions League. Il 2-0 incassato ieri sera, tra le mura amiche, contro l’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone non è solo una sconfitta pesante, bensì la conferma di un problema strutturale che Flick non riesce più a mascherare. La linea difensiva altissima, marchio di fabbrica del tecnico tedesco, continua a rivelarsi un’autostrada per chi sa difendere compatto e ripartire con ferocia. Ne avevamo già parlato, qui nel nostro blog, in occasione della pesante sconfitta in Coppa del Re (Atletico-Barcellona 4-0). Ebbene sì, la partita di ieri ha mostrato un Barcellona sterile, prevedibile, incapace di trasformare il possesso palla in pericolosità reale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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